“Me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido de la U de Chile”

El exvolante Matías Corujo reveló las razones por las cuales terminó yéndose del club en 2016.

Carlos Madariaga

Durante la década pasada, la U de Chile tuvo refuerzos inolvidables y otros de los cuales es mejor no recordar. Al respecto, uno de los extranjeros más destacables fue el uruguayo Matías Corujo.

El “Chiche” estuvo en el cuadro azul entre 2014 y 2016, donde fue campeón nacional y de Copa Chile.

Hoy por hoy, se desempeña como entrenador en Oriental de La Paz, elenco del ascenso charrúa, contexto en que repasó su paso por el fútbol chileno, comparando a la U de Chile con Colo Colo.

A nivel títulos, Colo Colo saca una diferencia, pero la U de Chile es un club inmensamente grande. Su gente es una locura. No lo digo para quedar bien, la gente acompaña, te hace sentir espectacular, llena la cancha, es totalmente pasional. Es una cosa de locos. Yo me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido”, recalcó en diálogo con el programa “Convocados” de El Espectador Deportes, donde explicó por qué se fue del cuadro azul.

El último semestre tuve a Beccacece. En la U estaba andando muy bien, pero el jugador quiere más. Vine de la Copa América de Estados Unidos, donde jugué aunque no clasificamos. Mi relación con Beccacece era buena, pero había tenido un par de cruces”, recordó, haciendo una curiosa separación entre el legado que le dejó el hoy DT de Ecuador, pese a las diferencias que tuvieron en la U de Chile.

“Él me abrió la mentalidad para trasladar las ideas que tengo como entrenador, me hizo ver el fútbol de otra manera. Le agradezco mucho, pero a nivel personal era otra cosa y ahí no compartía muchas cosas con él. Si él se quedaba, era uno u otro y yo busqué la alternativa para ime”, cerró Matías Corujo.

