Hermana de Krishna Aguilera revela detalles de su relación 'laboral' con Beltrán: "Quedaban encerradas"

La joven, brutalmente secuestrada y asesinada, tenía considerables ganancias diarias en esta red ilícita.

José Campillay

Hermana de Krishna Aguilera revela detalles de su relación ‘laboral’ con Beltrán: “Quedaban encerradas”

La muerte de la joven de 19 años, Krishna Aguilera, ha revelado una compleja trama de explotación, narcotráfico y abuso de poder en la zona surponiente de Santiago.

La investigación a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente apunta al presunto cabecilla del caso, Juan ‘Guatón’ Beltrán, como el eje de una red en la que la joven estaban insertadas como piezas de un engranaje ilícito.

Uno de los testimonios trascendentales llegó a través de la hermana de la víctima, Cristal Aguilera, quien declaró ante la Fiscalía los roles que Krishna ejercía dentro de la red.

Según su relato, la joven hoy fallecida ingresaba en los ‘búnkers’ operados por Beltrán y trabajaba turnos de 24 horas en los que se vendía droga.

“En cada punto diario que trabajaba, en 24 horas, vendía 3 millones de pesos (por punto). Vendía todo tipo de drogas, cocaína, pasta base, ‘la cera’ (...) y tusi, que lamentablemente es la droga que consumen los jóvenes”, detalló.

“Tenía dos búnkers, y las personas, contando a mi hermana, se turnaban para trabajar. Ellas quedaban encerradas y solo con su manito entregaban la droga“, relata.

“Mi hermana se venía con 300-400 mil pesos por un día trabajado de 24 horas. Por eso le costó tanto salir de ese círculo“, comentó Cristal.

Estas cifras y relatos permiten comprender no sólo la dimensión del negocio sino el grado de dependencia al que estaba sometida.

Los hechos y la formalización de los imputados

Krishna desapareció luego de salir la madrugada del 5 de octubre desde su comuna, San Bernardo, junto a Beltrán, tras compartirse en un local nocturno de Santiago.

Su cuerpo fue encontrado enterrado en una fosa en el sector de Calera de Tango, Región Metropolitana, después de 21 días de búsqueda.

La Fiscalía formalizó a seis personas vinculadas al caso bajo la figura de secuestro con homicidio. Los investigadores consideran que los implicados guardaban “vínculos de carácter sentimental, económico y de dependencia laboral” con Beltrán.

Reflexión y reclamo de justicia

La familia de Krishna reclama que no sea tratado como un simple hecho policial, sino como una estructura de abuso sistemático y delincuencia organizada.

“Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel y que no salgan más, que no les den beneficios (...) son personas peligrosas, necesito que no pisen nunca más la calle”, manifestó Cristal a la salida del Servicio Médico Legal.

El caso pone al descubierto un desafío mayor para las autoridades: la captación de jóvenes vulnerables en espacios de venta de drogas, la explotación como mano de obra criminal y, en última instancia, el uso del homicidio como método para proteger los negocios ilícitos.

