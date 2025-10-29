;

Dos expulsiones en 16 minutos: los desafortunados primeros pasos en el fútbol de joven promesa del Liverpool

Amara Nolla, recién inicia su camino en el fútbol profesional, pero las cosas no han ido como lo imaginaba.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Peter Byrne - PA Images

Tras ser campeón de la última Premier League y realizar un mercado de fichajes histórico, el Liverpool atraviesa un momento terrible.

Los “Reds” han perdido seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, situación que complica la tarea para cualquier futbolista, más aún para un canterano sin experiencia. Ejemplo de ello es lo que le ha ocurrido a Amara Nallo, defensor de 18 años que recién comienza su camino en Anfield, pero cuyos primeros partidos no han sido lo esperado.

El joven zaguero apenas ha disputado dos encuentros en el año con el Liverpool, sumando apenas 16 minutos en total, tiempo que le ha bastado para recibir dos tarjetas rojas directas.

La primera llegó el 29 de enero, en un partido de la Champions League ante el PSV Eindhoven de la temporada pasada: Nallo ingresó a los 83 minutos y solo cuatro después fue expulsado.

Este jueves, Arne Slot decidió volver a darle minutos al inglés, haciéndolo ingresar desde el banco en la derrota ante Crystal Palace. En esta ocasión, alcanzó 12 minutos antes de ver nuevamente la tarjeta roja directa.

Las cosas están difíciles en Liverpool, que ahora deberá enfrentar al Aston Villa, luego al Real Madrid por la Champions League y más tarde al Manchester City, todo aquello en apenas ocho días.

