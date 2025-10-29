¿División en Demócratas? Matías Walker se desmarca de Rincón y cuestiona calificativo de “atorrantes” contra el Gobierno

El senador de Demócratas, Matías Walker, se desmarcó de la posición de la presidente del partido, Ximena Rincón, quien durante la mañana había respaldado al comando de Evelyn Matthei, desde donde tildaron de “atorrantes” al Gobierno.

Todo inició cuando el exdiputado y generalísimo del comando de Matthei, Diego Paulsen, tildara al Ejecutivo como “gobierno de atorrantes”, lo que fue respaldado tanto por Matthei como por Rincón.

“Es una palabra perfectamente usada, atorrante ¿qué significa? Significa vago, irresponsable, incapaz, una persona que no trabaja y no hace lo que tiene que hacer (...) lamentablemente este gobierno ha demostrado ser irresponsable, ser incapaz", dijo Rincón en conversación con Radio Duna.

Al respecto, Matías Walker se desmarcó de estas declaraciones, indicando que “voto por Evelyn Matthei porque tengo la convicción que tiene la capacidad, experiencia y mejores propuestas para gobernar nuestro país".

“Por lo mismo, no comparto declaraciones de Diego Paulsen, ni en la forma, ni en el fondo. Soy de oposición a este gobierno y tengo la convicción que Chile necesita un cambio que asegure gobernabilidad“, prosiguió.

“Para ello no se precisa descalificar a nadie. Me toca trabajar en mi región y en el Senado todas las semanas con gente de este gobierno que considero valiosa, y que me consta intenta hacer un buen trabajo. Con ellos hemos alcanzado buenos acuerdos en beneficio del país; jamás podría descalificarlos de atorrantes. Debemos entre todos mejorar el nivel del debate”, cerró el parlamentario.