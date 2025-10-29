;

¿División en Demócratas? Matías Walker se desmarca de Rincón y cuestiona calificativo de “atorrantes” contra el Gobierno

Los dichos emitidos por el exdiputado y generalísimo de Matthei, Diego Paulsen, siguen generando coletazos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El senador de Demócratas, Matías Walker, se desmarcó de la posición de la presidente del partido, Ximena Rincón, quien durante la mañana había respaldado al comando de Evelyn Matthei, desde donde tildaron de “atorrantes” al Gobierno.

Todo inició cuando el exdiputado y generalísimo del comando de Matthei, Diego Paulsen, tildara al Ejecutivo como “gobierno de atorrantes”, lo que fue respaldado tanto por Matthei como por Rincón.

Es una palabra perfectamente usada, atorrante ¿qué significa? Significa vago, irresponsable, incapaz, una persona que no trabaja y no hace lo que tiene que hacer (...) lamentablemente este gobierno ha demostrado ser irresponsable, ser incapaz", dijo Rincón en conversación con Radio Duna.

Revisa también:

ADN

Al respecto, Matías Walker se desmarcó de estas declaraciones, indicando que “voto por Evelyn Matthei porque tengo la convicción que tiene la capacidad, experiencia y mejores propuestas para gobernar nuestro país".

“Por lo mismo, no comparto declaraciones de Diego Paulsen, ni en la forma, ni en el fondo. Soy de oposición a este gobierno y tengo la convicción que Chile necesita un cambio que asegure gobernabilidad“, prosiguió.

“Para ello no se precisa descalificar a nadie. Me toca trabajar en mi región y en el Senado todas las semanas con gente de este gobierno que considero valiosa, y que me consta intenta hacer un buen trabajo. Con ellos hemos alcanzado buenos acuerdos en beneficio del país; jamás podría descalificarlos de atorrantes. Debemos entre todos mejorar el nivel del debate”, cerró el parlamentario.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad