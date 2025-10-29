¿Cuánto vale un voto para un candidato presidencial en Chile? Así funciona el mecanismo de reembolso del Servel

Las elecciones presidenciales 2025 están cada vez más cerca y hay varios temas que despiertan el interés de la ciudadanía más allá de la temática y el debate político.

Uno de los aspectos más llamativos, que siempre genera incertidumbre entre la ciudadanía, tiene relación con el pago que recibe cada candidato por los votos.

Hay que recordar que en Chile, tanto los candidatos presidenciales como los partidos pueden recibir una devolución pública por cada voto obtenido, siempre que cumplan con los requisitos de la ley.

Este pago está regulado por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y tiene montos establecidos en Unidades de Fomento (UF). Para este sufragio, los valores ascienden a 0,04 UF por voto (un poco más de $1.500) en primera vuelta y 0,01 UF (cerca de $395) por voto en segunda vuelta. Se repiten los mismos valores que en 2021.

El reembolso público por voto nace con dos propósitos centrales: ayudar a cubrir los gastos de campaña en que incurre un candidato y potenciar la transparencia del financiamiento electoral.

De todas formas, el Servel detalla que el reembolso no es automático ni se entrega por el solo hecho de obtener votos, sino que requiere que la cuenta de ingresos y gastos electorales esté aprobada por el mismo organismo.

Además, se enfatiza en que los gastos presentados no deben haber sido financiados con otras fuentes, como aportes propios, de terceros, del partido o créditos con mandato.

En este sentido, el Estado financia parcialmente las campañas a través del mecanismo regulado por la Ley 19.884.

Impacto financiero para candidatos

El mecanismo puede generar sumas muy elevadas si un candidato reúne muchos votos. Por ejemplo, tomando el caso de Gabriel Boric en las elecciones pasadas, obtuvo 1.814.777 sufragios en primera vuelta.

Aplicando el valor de referencia, podría haber recibido unos $2.821.179.733 en reembolso, y en la segunda vuelta (4.620.890 votos) unos $1.795.862.689.

El escenario cambia cuando el padrón crece (por ejemplo, con el voto obligatorio) pues el Estado tendría que desembolsar montos aún mayores.

Con ese argumento, Nicolás Grau, ministro de Hacienda, propone que a partir de 2026 se reduzcan los montos a unos $998 por voto para candidatos y $383 para partidos.