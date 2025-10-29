;

Carabineros desbarata “narco búnker” en Cerrillos: incautaron drogas y se reportan varios detenidos

Personal policial continúa realizando labores investigativas en el lugar.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante esta jornada, un equipo multidisciplinario de Carabineros lideró un importante operativo policial en Cerrillos, en el cual se logró desbaratar un “narco búnker”.

Hasta unos departamentos tipo block, ubicados en calles Rosa Ester Rodríguez y Folklore Religioso, llegó personal del OS7, Gope y COP de Carabineros.

Según información policial, al menos seis inmuebles se encontraban tomados por este grupo, donde uno de estos presentaba las características de un búnker, con puertas blindadas.

Al interior se encontró droga como marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, y dinero de baja denominación.

Durante el operativo, uno de los antisociales intentó escapar, pero fue seguido por drones policiales, logrando finalmente su detención.

Personal policial continúa realizando labores investigativas para determinar si este lugar era usado por una sola banda delictual, o si hay otras apostadas en el sector.

