Detienen a 15 estudiantes del INBA por lanzar bombas molotov a Carabineros: uno de ellos tiene solo 13 años

Personal de Carabineros detuvo a 15 estudiantes tras nuevos incidentes registrados ayer martes en dependencias del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Santiago.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando cerca de 30 alumnos con overoles blancos iniciaron los desórdenes. En medio de esto, lanzaron bombas molotov.

“Estaban lanzando objetos contundentes y preparando elementos incendiarios, bombas molotov, las cuales estaban siendo arrojadas hacia personal policial que estaba en el exterior”, detalló el fiscal Jorge Muñoz, consignó La Tercera.

Un alumno de 13 años entre los detenidos

El mayor de Carabineros Jorge Zúñiga dijo que “al observar que los mismos sujetos que habrían estado provocando los desordenes, salen del establecimiento, personal policial procede a la detención de estos por desórdenes”.

El uniformado informó que los detenidos son alumnos regulares del INBA. Entre ellos se encontraba un escolar de 13 años, el cual fue entregado a un adulto responsable.