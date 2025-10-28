;

Peaje a Luca: revisa horarios y restricciones para salir de Santiago este fin de semana largo

Las autoridades estiman que más de 450 mil autos dejarán la Región Metropolitana.

Javiera Rivera

Peaje a Luca: revisa horarios y restricciones para salir de Santiago este fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una serie de medidas para enfrentar la masiva salida de vehículos desde la Región Metropolitana durante el próximo fin de semana largo, que comienza este jueves 30 de octubre.

Según estimaciones oficiales, más de 450 mil autos dejarán Santiago hacia distintas regiones, lo que motivó la implementación del tradicional Peaje a Luca, descuentos para camiones y restricciones de tránsito.

¿Cuándo aplica el Peaje a Luca?

El ministro de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló que los vehículos livianos podrán acceder al Peaje a Luca en los siguientes días y horarios:

  • Jueves 30 de octubre, de 7:00 a 13:00 horas, en la Ruta 68 (hacia la costa), Ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos).
  • Viernes 31 de octubre, de 7:00 a 10:00 horas, en los mismos puntos.
  • Domingo 2 de noviembre, de 7:00 a 12:00 horas, para el retorno a Santiago, en los peajes Lo Prado, Zapata, Angostura y Las Vegas.
ADN

MOP

Descuentos y restricciones para camiones

Los vehículos de carga tendrán una rebaja del 50% en el valor del peaje durante la madrugada:

  • Jueves 30 y viernes 31, entre 00:00 y 7:00 horas, en los peajes Lo Prado, Zapata, Las Vegas y Nueva Angostura.
ADN

MOP

Por otro lado, también habrá restricción para camiones con el fin de facilitar la salida y retorno de los automovilistas:

  • Jueves 30, entre 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte.
  • Viernes 31, entre 9:00 y 15:00 horas, en los mismos tramos.
  • Domingo 2 de noviembre, entre 12:00 y 19:00 horas, durante el regreso a la capital.
ADN

MOP

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad