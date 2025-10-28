Peaje a Luca: revisa horarios y restricciones para salir de Santiago este fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una serie de medidas para enfrentar la masiva salida de vehículos desde la Región Metropolitana durante el próximo fin de semana largo, que comienza este jueves 30 de octubre.

Según estimaciones oficiales, más de 450 mil autos dejarán Santiago hacia distintas regiones, lo que motivó la implementación del tradicional Peaje a Luca, descuentos para camiones y restricciones de tránsito .

¿Cuándo aplica el Peaje a Luca?

El ministro de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló que los vehículos livianos podrán acceder al Peaje a Luca en los siguientes días y horarios:

Jueves 30 de octubre , de 7:00 a 13:00 horas, en la Ruta 68 (hacia la costa), Ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos).

, de 7:00 a 13:00 horas, en la Ruta 68 (hacia la costa), Ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos). Viernes 31 de octubre , de 7:00 a 10:00 horas, en los mismos puntos.

, de 7:00 a 10:00 horas, en los mismos puntos. Domingo 2 de noviembre, de 7:00 a 12:00 horas, para el retorno a Santiago, en los peajes Lo Prado, Zapata, Angostura y Las Vegas.

MOP Ampliar

Descuentos y restricciones para camiones

Los vehículos de carga tendrán una rebaja del 50% en el valor del peaje durante la madrugada:

Jueves 30 y viernes 31, entre 00:00 y 7:00 horas, en los peajes Lo Prado, Zapata, Las Vegas y Nueva Angostura.

MOP Ampliar

Por otro lado, también habrá restricción para camiones con el fin de facilitar la salida y retorno de los automovilistas:

Jueves 30 , entre 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte.

, entre 12:00 y 19:00 horas, en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte. Viernes 31 , entre 9:00 y 15:00 horas, en los mismos tramos.

, entre 9:00 y 15:00 horas, en los mismos tramos. Domingo 2 de noviembre, entre 12:00 y 19:00 horas, durante el regreso a la capital.