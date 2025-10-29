Adulto mayor se equivocó de marcha y terminó estrellando su auto contra una clínica en la región de Valparaíso / Mario Andrés Vergara Escobar

Un adulto mayor de 89 años protagonizó un violento choque la tarde del martes en pleno centro de Limache (Región de Valparaíso), tras perder el control de su vehículo e impactar directamente contra la fachada de la Clínica MiVera. El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia del recinto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor se habría equivocado de marcha y, en lugar de retroceder, puso directa, lo que provocó que el automóvil avanzara a alta inercia hasta atravesar el frontis e ingresar a uno de los box de atención.

Pese a la presencia de peatones en el sector y de trabajadoras dentro del recinto, no se reportaron personas lesionadas. “Había tres de nuestras asistentes, las cuales quedaron muy asustadas, pero gracias a Dios no hubo heridos. Nos encontramos removiendo los últimos escombros para el día de mañana poder atender a nuestros pacientes de Limache”, señaló Luis Ponce, periodista de la clínica, consigna La Cuarta.

El impacto destruyó completamente la fachada y causó daños interiores significativos. Personal del establecimiento inició labores de remoción de escombros y evaluación estructural para reanudar la atención lo antes posible.

Según se informó, el adulto mayor mantiene su licencia de conducir vigente. Tras la denuncia cursada al Juzgado de Policía Local, deberá hacerse cargo de los daños ocasionados conforme determine la autoridad. Carabineros adoptó el procedimiento de rigor y levantó los antecedentes del siniestro.