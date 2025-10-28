;

VIDEO. Subió a categoría 5: captan brutal postal desde el interior del ojo del huracán Melissa

“Tan claro como se puede ver”, señaló Jeremy DeHart, denominado como “El caza huracanes”.

Juan Castillo

Getty Images

Con total preocupación y alerta está siendo monitoreado el huracán Melissa, fenómeno natural que se desarrolla en el Caribe.

El paso de este huracán podría afectar principalmente a Jamaica, donde 1,5 millones de personas podrían verse afectadas.

En ese sentido, Jeremy DeHart, denominado como “El caza huracanes”, publicó un video en sus redes sociales donde se ve la increíble postal desde el interior del huracán Melissa.

“De un miembro de la tripulación de la misión Teal 74 de ayer hacia el huracán ahora de categoría 5 Melissa. Tan claro como se puede ver en la cuenca atlántica”, señaló junto al video.

Las autoridades anticipan graves daños a las infraestructuras de las islas caribeñas, las que se encuentran bajo alerta.

