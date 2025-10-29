Aníbal Mosa revela la cláusula que podría costarle el cargo a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Es un requisito...”

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro correspondiente al mes de octubre, en la cual se analizaron distintos temas relacionados al complicado presente deportivo que atraviesa Colo Colo.

Tras el encuentro, el presidente de la concesionaria, Ánibal Mosa, atendió a los medios y, entre otras cosas, reveló detalles sobre la cláusula de rescisión que podría permitir la salida anticipada del técnico Fernando Ortiz de la banca del “Cacique”.

“Cuando llegó Fernando, nosotros tuvimos una conversación muy franca con él y pusimos las cláusulas arriba de la mesa y las negociamos con él y con su representante”, reconoció el mandamás de los albos.

En esa línea, confirmó que “efectivamente hay unas cláusulas por clasificar (a torneos internacionales) para poder continuar, así que hay varios escenarios”.

Mosa también recalcó que clasificar a un torneo internacional “es un requisito” para la continuidad del DT, aunque al mismo tiempo dejó en claro su respaldo hacia el entrenador argentino.

“Estamos conformes con él, lo vemos trabajar bien. El otro día fue un partido accidentado, por decirlo de alguna manera, con Limache. Teníamos el partido en el bolsillo y un par de desconcentraciones por ahí nos costaron dos puntos", agregó.

“Pero sí, estamos conformes con él, estamos conformes con nuestro plantel, tenemos confianza en ellos y estamos aquí apoyándolos para poder remontar", sentenció Mosa.