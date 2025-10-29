5 trucos simples para ajustar tu TV y tener un verdadero cine en casa (ideal para Halloween) / EvgeniyShkolenko

Si vas a maratonear cine de terror, la diferencia entre un susto épico y una escena “lavada” no está en la película: está en la configuración de tu televisor.

En Chile, el uso de streaming supera los 10,6 millones de suscripciones, pero gran parte de esa audiencia ve sus películas con ajustes de fábrica que arruinan sombras, colores y movimiento. Aquí te contamos, en pasos simples, cómo calibrar tu pantalla para que cada escena oscura conserve detalle, sin el temido “efecto telenovela”.

5 ajustes clave para ver hasta el último detalle en la oscuridad

Activa “Modo Cine” o “Filmmaker Mode”Desactiva el suavizado de movimiento y respeta el color y contraste pensados por el director. Brillo de sombras (Black level)Usa un patrón de calibración (hay en YouTube) y sube el Brillo hasta distinguir apenas los primeros grises. Evitarás que las sombras se hagan una “mancha negra”. Luz de fondo (Backlight)En una habitación a oscuras, sitúala entre 30% y 50%. Ganas inmersión y reduces fatiga visual. GammaPara cine en oscuridad, gamma 2.4 da más profundidad. Si la imagen se ve muy opaca, prueba 2.2. Apaga “mejoradores”Desactiva Reducción de ruido y Contraste dinámico: suelen borrar detalle fino y alterar la intención original.

¿Y el tipo de pantalla?

Para negros profundos y contraste “infinito”, los paneles OLED son la opción favorita de cinéfilos; en espacios muy iluminados, las tecnologías con MiniLED + Quantum Dot entregan alto brillo y volumen de color. (Recomendaciones de expertos de la industria).

Isidora Muñoz, Marketing Leader de LG Electronics Chile, comenta que el televisor ya no es solo una pantalla: es una extensión de la experiencia visual y emocional del usuario. “Para los que buscan una inmersión cinematográfica total, la tecnología OLED es la elección por excelencia debido a su capacidad de generar negros perfectos y un contraste inigualable. Con nuestra nueva línea LG OLED evo AI 2025, buscamos conectar innovación, realismo y sensibilidad, integrando tecnología y estilo en un mismo producto”, explica.

La era del cine en casa ya no se define por la cantidad de píxeles, sino por cómo se muestran: una TV 4K rinde de verdad cuando la calibras para tu sala y tus hábitos de visionado.

