Vuelve una artista ícono de la TV juvenil: presentará en Chile su espectáculo “Otra Vuelta Tour”

A más de 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación, Flor Bertotti confirmó su regreso a los escenarios chilenos con ‘Otra Vuelta Tour’, un espectáculo que promete emoción, música y nostalgia en una noche única.

La actriz, cantante y compositora argentina, ampliamente recordada por su icónico papel en Floricienta, vuelve tras el éxito rotundo de su gira internacional.

“Decidimos dar ‘Otra Vuelta’ para reencontrarnos con quienes crecieron con estas canciones y siguen acompañándonos con tanto cariño”, expresó Bertotti sobre el show que celebra dos décadas de uno de los fenómenos más entrañables de la televisión latinoamericana.

El espectáculo será un recorrido musical por los grandes éxitos de Floricienta, la serie juvenil que trascendió fronteras y dejó huella en millones de fanáticos.

Canciones como Flores amarillas, Hay un cuento, Un enorme dragón y Mi vestido azul volverán a sonar en vivo, despertando la magia de quienes crecieron con ellas.

Además, el repertorio incluirá temas de Niní y composiciones de su carrera solista, reflejando la evolución artística de la artista y su conexión con un público que abarca desde los más pequeños hasta los adultos que aún conservan el espíritu de la historia que los marcó.

La cita es el próximo viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Caupolicán. Las entradas ya están a la venta en Puntoticket.