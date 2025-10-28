Una disputa por $37 mil millones: la pelea que divide a los hermanos de la familia Hites

La empresaria Pamela Hites Palombo interpuso una querella por estafa y administración desleal contra su hermano Marcos Hites Palombo, a quien atribuye una defraudación superior a $37.700 millones (unos US$40 millones). La acción ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y sostiene que, en el marco de la partición de la herencia del fallecido Alex Hites, se habría implementado un esquema para ocultar patrimonio familiar mediante sociedades de fachada y estructuras en el extranjero.

De acuerdo con el libelo, la presunta maniobra —que incluiría sociedades en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, además de falseamiento contable— buscó disminuir la porción hereditaria de la querellante. Entre los bienes en disputa se enumeran inmuebles, vehículos de alta gama, obras de arte, mobiliario y relojes de alto valor, señala Informe Especial.

La querella relata que, tras el fallecimiento de Alex Hites (diciembre de 2021) y de la madre de ambos (enero de 2022), la distribución de activos quedó bajo la administración y albaceazgo de Marcos Hites. En abril de 2023, ambas partes firmaron una transacción para cerrar los conflictos sucesorios, por la cual Pamela Hites recibiría más de US$27 millones, cifra que —según sostiene— aceptó “engañada” con base en información contable incompleta entregada por su hermano.

Entre los mecanismos denunciados, la querellante menciona la no consolidación de estados financieros de Inversiones Mundo Sur Ltda., Inversiones Centro Sur Ltda. e Inmobiliaria Duto Ltda., lo que habría encubierto retiros patrimoniales y reducido la carga tributaria del querellado, en perjuicio de la heredera y del Fisco. Asimismo, se apunta a la utilización de Fiorano Limited (BVI) e Inversora Whitmer S.A. (Uruguay) para canalizar y ocultar activos familiares, además de la creación del “Nevado Trust” —cuyo beneficiario sería Marcos Hites junto a su cónyuge e hijos— para interponer estructuras fiduciarias.

La acción penal señala que el valor conjunto de bienes y activos presuntamente ocultados asciende a decenas de millones de dólares, y cita una declaración atribuida a Marcos Hites donde reconoce “donaciones” de su padre canalizadas a través de esas estructuras, sin tributación por herencias o donaciones. Para la querellante, ello “corrobora la ocultación dolosa de activos en el extranjero” y una posible evasión de tributos sucesorios.

Revisar 10 años de declaraciones del querellado

El libelo —patrocinado por el exfiscal Carlos Gajardo— solicita diligencias al Servicio de Impuestos Internos (SII) para revisar 10 años de declaraciones del querellado, a fin de pesquisar movimientos inusuales y eventuales evasiones tributarias. También pide a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informar Reportes de Operaciones Sospechosas relacionadas con transferencias al exterior desde el año 2000, y detalla 33 sociedades que, a juicio de la parte querellante, deben ser auditadas, entre ellas la titular del edificio del Banco Internacional en Santiago.

Por ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que deberá calificar los hechos y definir eventuales formalizaciones. Marcos Hites no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones en esta etapa inicial del proceso. Como en toda causa penal, rige la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.