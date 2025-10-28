Cámara aprueba proyecto que cambia condición laboral de 22 mil profesores en Chile: de esto trata la legislación

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto que otorga titularidad a docentes a contrata de educación parvularia, básica y media en establecimientos del sector público. La iniciativa—que obtuvo 122 votos a favor y 13 abstenciones—pasó ahora a segundo trámite en el Senado.

El texto nació de tres mociones refundidas (boletines 17.489, 17.749 y 17.755) que buscaban actualizar la Ley 19.648 de titularidad docente. Durante la tramitación, el Ejecutivo ingresó cambios sustantivos para modificar el estatuto de los profesionales de la educación y fijar reglas permanentes.

¿Quiénes podrán acceder a la titularidad?

El proyecto establece que, por resolución del sostenedor, serán incorporados como titulares de la dotación docente quienes, al 31 de marzo del año respectivo, cumplan simultáneamente estos requisitos:

Estar contratados en la dotación docente.

en la dotación docente. Haber ingresado vía reclutamiento y selección transparente, objetivo y público .

. Acreditar antigüedad con un mismo sostenedor: 3 años continuos o 4 años discontinuos en 5 años, con al menos 20 horas semanales.

La titularidad regirá desde el 1 de abril del año correspondiente para quienes cumplan las condiciones a esa fecha.

Disposiciones complementarias

El proyecto precisa que los docentes titulares que asuman funciones directivas no perderán su calidad de titulares y la recuperarán al volver a funciones docentes o técnico-pedagógicas.

Asimismo, incluye una cláusula transitoria: por única vez, podrán acceder quienes cumplan los requisitos al 31 de julio de 2025, exceptuando la exigencia del proceso de ingreso transparente (que regirá hacia el futuro). La titularidad se formalizará por resolución del sostenedor y regirá desde el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley.

Alcance estimado

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación expuestas en la comisión, la medida beneficiaría a cerca de 22 mil docentes del sector público: 21.540 con 3 años continuos y mínimo 20 horas, más 424 que cumplen 4 años discontinuos. Se trata de profesionales contratados en municipalidades, corporaciones municipales y Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Con la votación de la Cámara, el proyecto queda listo para su revisión en el Senado, donde se podrá ratificar, perfeccionar o ajustar su contenido antes de convertirse en ley.