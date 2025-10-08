;

¿Cancelan a Crunchyroll? Los motivos del porqué usuarios están anulando su suscripción a nivel Mundial

A través de redes sociales, se ha constatado un masivo disgusto con la plataforma.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

No cabe duda de que en los últimos años, Crunchyroll se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial.

Y es que su contenido de 100% de anime logró cautivar a un sector de la población que, con el paso del tiempo, ha ido aumentando, lo cual se ha reflejado en la enorme cantidad de suscriptores (más de 17 millones a mediados de 2025).

Sin embargo, en los últimos días se ha constatado una masiva cancelación en las suscripciones, lo cual tiene que ver con un tema global que no ha dejado a nadie indiferente.

Crunchyroll e Israel: las razones del porqué usuarios están anulando su suscripción

Según un artículo publicado en IMBD, Crunchyroll reemplazará Aegisub con el software israelí Ooona para producir subtítulos de forma más eficiente.

Esta situación generó gran decepción en los fanáticos de todo el mundo, quienes sin dudarlo han comenzado a cancelar su suscripción, generando un masivo uso de páginas piratas.

Y es que la crítica apunta a la posición de Israel en Medio Oriente, principalmente a la crisis humanitaria que se vive en Gaza y al genocidio de palestinos.

Este hecho se suma a una serie de criticadas decisiones del servicio de streaming, como el masivo despido de empleados, hasta el uso de ChatGPT para generar sus subtítulos.

