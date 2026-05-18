Operativo policial en barrio Franklin: decomisan ropa falsificada y detienen a dos personas en Santiago Centro

Durante la tarde de este lunes se desarrolló un amplio operativo policial y municipal en el barrio Franklin, específicamente en calle Placer, casi esquina San Francisco, en la comuna de Santiago, donde autoridades fiscalizaron distintos locales comerciales instalados en uno de los galpones del sector Matta Sur.

El procedimiento, encabezado por Carabineros junto a funcionarios municipales y autoridades de Gobierno, buscó verificar si los locatarios contaban con patente comercial y si los productos comercializados cumplían con la normativa vigente, especialmente respecto a la Ley de Propiedad Industrial.

En medio de la fiscalización, personal policial incautó mochilas, casacas y otras prendas presuntamente falsificadas, además de concretar la detención de al menos dos personas por infracción a dicha normativa.

Según se informó en el lugar, al momento de la llegada de los equipos policiales varios comerciantes comenzaron a cerrar rápidamente sus locales, en un intento por evitar los controles.

El operativo se concentró en uno de los galpones del sector, donde funcionan más de cien locales comerciales, aunque en el entorno existen cientos de puestos y tiendas.