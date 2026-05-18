;

Operativo policial en barrio Franklin: decomisan ropa falsificada y detienen a dos personas en Santiago Centro

El operativo se desarrolló en uno de los galpones del sector Franklin-Matta Sur, donde autoridades detectaron venta de productos presuntamente falsificados.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la tarde de este lunes se desarrolló un amplio operativo policial y municipal en el barrio Franklin, específicamente en calle Placer, casi esquina San Francisco, en la comuna de Santiago, donde autoridades fiscalizaron distintos locales comerciales instalados en uno de los galpones del sector Matta Sur.

Revisa también:

El procedimiento, encabezado por Carabineros junto a funcionarios municipales y autoridades de Gobierno, buscó verificar si los locatarios contaban con patente comercial y si los productos comercializados cumplían con la normativa vigente, especialmente respecto a la Ley de Propiedad Industrial.

En medio de la fiscalización, personal policial incautó mochilas, casacas y otras prendas presuntamente falsificadas, además de concretar la detención de al menos dos personas por infracción a dicha normativa.

Según se informó en el lugar, al momento de la llegada de los equipos policiales varios comerciantes comenzaron a cerrar rápidamente sus locales, en un intento por evitar los controles.

El operativo se concentró en uno de los galpones del sector, donde funcionan más de cien locales comerciales, aunque en el entorno existen cientos de puestos y tiendas.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad