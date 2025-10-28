La actriz y candidata a diputada por el Partido Socialista (PS), Li Fridman, denunció haber sido víctima del robo de su vehículo durante una jornada de campaña en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 11:30 horas, mientras su equipo realizaba labores de volanteo en la Feria Manuel Rodríguez, en la intersección de Paseo Los Arcos Sur con El Arriero.

“Vine a hacer campaña, estuve más o menos una hora y media, y me robaron el auto. Llevo esperando a Carabineros como una hora y no han llegado”, relató la actriz en un video difundido en sus redes sociales, donde pidió ayuda para difundir la patente del vehículo.

“Esto es muy lamentable. Me doy cuenta de que hay que trabajar profundamente en temas de seguridad”, agregó.

A través de un comunicado, el Partido Socialista lamentó y condenó el robo del vehículo de campaña de su candidata por el Distrito 12, señalando que el automóvil se encontraba debidamente inscrito ante el Servicio Electoral (Servel) como parte de sus actividades políticas. “Al lugar concurrieron funcionarios de Seguridad Municipal y Carabineros de Chile”, informó la colectividad.

Li Fridman, recordada por su participación en teleseries de Mega, es una de las figuras del mundo artístico que este año compite por un escaño en el Congreso, en una elección marcada por la presencia de personalidades televisivas y del espectáculo.