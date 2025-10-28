;

VIDEO. Robo en plena campaña: exactriz de Mega y candidata a diputada denuncia robo de su auto durante actividad en La Florida

El hecho ocurrió este domingo, mientras su equipo realizaba labores de volanteo en la Feria Manuel Rodríguez.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

La actriz y candidata a diputada por el Partido Socialista (PS), Li Fridman, denunció haber sido víctima del robo de su vehículo durante una jornada de campaña en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 11:30 horas, mientras su equipo realizaba labores de volanteo en la Feria Manuel Rodríguez, en la intersección de Paseo Los Arcos Sur con El Arriero.

“Vine a hacer campaña, estuve más o menos una hora y media, y me robaron el auto. Llevo esperando a Carabineros como una hora y no han llegado”, relató la actriz en un video difundido en sus redes sociales, donde pidió ayuda para difundir la patente del vehículo.

“Esto es muy lamentable. Me doy cuenta de que hay que trabajar profundamente en temas de seguridad”, agregó.

Revisa también

ADN

A través de un comunicado, el Partido Socialista lamentó y condenó el robo del vehículo de campaña de su candidata por el Distrito 12, señalando que el automóvil se encontraba debidamente inscrito ante el Servicio Electoral (Servel) como parte de sus actividades políticas. “Al lugar concurrieron funcionarios de Seguridad Municipal y Carabineros de Chile”, informó la colectividad.

Li Fridman, recordada por su participación en teleseries de Mega, es una de las figuras del mundo artístico que este año compite por un escaño en el Congreso, en una elección marcada por la presencia de personalidades televisivas y del espectáculo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad