Preocupación total por estado de Héctor Tito Noguera: Reportan que estaría muy delicado de salud
A sus 88 años, el actor estaría transitando una situación muy compleja, que incluso habría alertado al presidente Gabriel Boric.
Son noticias preocupantes las que se revelaron durante este lunes sobre Héctor Tito Noguera. Esto porque los reportes de varios comunicadores indicaron que estaría muy delicado de salud.
El actor, de 88 años, estaría viviendo un complejo momento, que incluso habría alertado a La Moneda y al Presidente Gabriel Boric.
De hecho, The Clinic indicó que el Jefe de Estado “participaba en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando tuvo que retirarse antes de que concluyera la instancia".
“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, habría indicado el mandatario.
La familia de Tito Noguera habló
Tras estas informaciones, la familia de Tito Noguera envió un comunicado.
“Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”, señalaron.
Y agregaron que “se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”.
