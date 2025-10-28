Muere Claudia Schijman, actriz de “El Eternauta”, a los 66 años

La comunidad artística de Argentina está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Claudia Schijman, actriz y docente con más de tres décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

La noticia fue difundida el domingo por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado oficial: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente”.

“En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, añaden.

Schijman nació el 8 de agosto de 1959 en Buenos Aires. Fue formada bajo la tutela de referentes como Norman Briski, Ricardo Bartís y Guillermo Angelelli.

Su primer gran paso en televisión se produjo en el ciclo El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, y posteriormente participó en otros programas de humor y ficción.

A lo largo de su carrera actuó en títulos destacados de televisión como Buenos Vecinos, Soy tu Fan, Menem y la reciente serie de Netflix El Eternauta.

En el cine formó parte de títulos como Evita y Corazón Iluminado. En teatro integró producciones de diversos estilos, entre ellas Las descamisadas, una gesta, Brebaje y Erecto.

Además de su labor delante de cámaras y sobre tablas, Claudia tenía un profundo compromiso con la enseñanza de la actuación. Impartió talleres en espacios como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, y el Centro Cultural Ricardo Rojas.

Aunque su muerte ha sido confirmada, aún no se detallan públicamente las causas específicas del deceso. En los días previos se había reportado una internación derivada de un accidente doméstico, tras un incendio en su domicilio en Palermo, Buenos Aires, el 15 de octubre.

“Los rescatistas fueron alertados por la presencia de humo producto de un incendio, sacando a la actriz de 66 años de la vivienda y trasladándola a un centro asistencial”, relatan los informes.

Días más tarde, esa internación se complicó y se organizó una campaña de donación de sangre en su apoyo. Finalmente, su estado de salud no evolucionó favorablemente y fue inevitable mantenerla con vida.