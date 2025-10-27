Hay esperanza: Warner Bros. presenta “Superman” para varias categorías en los premios Óscar 

Warner Bros. ha hecho su jugada más ambiciosa en años al presentar oficialmente Superman, la película que marca el reinicio del Universo DC (UDC), como candidata a 16 categorías en la próxima edición de los premios Óscar.

La cinta, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, ha marcado un punto de inflexión para el estudio, que ve en ella la posibilidad de redimir su universo cinematográfico de superhéroes tras años de altibajos.

Siendo la primera película del renovado UDC, demostró estar a la altura gracias a los más de 615 millones de dólares recaudados en taquilla y repetir el nivel de éxito con su llegada al streaming (HBO Max).

En Warner la consideran una pieza clave para el futuro de la franquicia liderada por el propio Gunn en colaboración con Peter Safran. Es por eso que están decididos a que la Academia la reconozca como una de las cintas del año.

“Tenemos plena confianza en el trabajo de James Gunn y en lo que representa Superman para el público y para la industria”, aseguró una fuente del estudio citada por Deadline.

En Hollywood, la campaña de premios del estudio ya es vista como una de las más agresivas de la temporada, comparable a las de Oppenheimer o Dune 2 en años anteriores.

Un desafío para el género de superhéroes

A pesar del entusiasmo, lograr nominaciones en las principales categorías no será tarea sencilla. Históricamente, las películas de superhéroes han tenido una presencia limitada en los Óscar, con casos excepcionales como Black Panther o Joker.

Sin embargo, desde WB confían en que Superman pueda romper esa tendencia gracias a su tono más humano y su narrativa clásica.

De lograrlo, sería un triunfo no solo para la película, sino también para la nueva visión creativa de DC Studios, que busca equilibrar el espectáculo visual con historias de mayor profundidad emocional.

Las 16 categoría en lista: