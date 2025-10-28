La muerte del actor Héctor “Tito” Noguera a los 88 años conmovió al mundo de las artes escénicas chilenas. El intérprete, maestro y figura central del teatro y la televisión, falleció tras enfrentar un cáncer que, según su hija Amparo Noguera, se volvió terminal en los últimos meses.

“Se fue tranquilo, se fue en paz... trabajó hasta el final en lo que amaba hacer: actuar”, dijo su hija.

Ampliar

Una de las voces más emocionadas tras la noticia fue la de Loreto Valenzuela, actriz y exalumna del legendario intérprete. En conversación con País ADN, la artista expresó su tristeza: “Estamos todos muy tristes. Es una gran pérdida para todos, para el teatro nacional. Yo fui su alumna, tuve el honor y el gusto de trabajar con él”.

“Me dijo...”

Conmovida, recordó el espíritu incansable de Noguera: “Aparte de ser un tremendo actor, era un tipo lleno de proyectos y energía. Su enfermedad fue un mazazo, pero trabajó hasta el final. En eso también fue un privilegiado”.

Valenzuela reveló que hace ape

nas un mes lo había visto: “Me dijo que a su edad ya no le podían hacer quimioterapia, pero pensaba en una inmunoterapia... fue todo muy rápido. Y dentro de lo triste, creo que fue un regalo, porque fue una partida corta y consciente”.

Durante la entrevista, la actriz entregó una de las frases más sentidas del homenaje televisivo: “Tito es lo más parecido a un ángel que yo he conocido en la Tierra. Era una persona que amaba el mundo, que no hablaba mal de nadie. Estaba siempre en otro plano, en otra dimensión”.

Sobre su legado como profesor y director, Valenzuela recordó: “Nunca fue un maltratador, como a veces pasa en la enseñanza del teatro. Al contrario, sabía tratarte y sacar lo mejor de ti, siempre con una sonrisa, siempre como un amigo”.