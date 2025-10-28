Por muerte de Héctor “Tito” Noguera: Presidente Boric decreta Duelo Oficial para hoy martes 28 de octubre

Una triste noticia golpea al mundo de las culturas en Chile. Este martes, se confirmó la muerte del destacado actor Héctor “Tito” Noguera, a la edad de 88 años.

Tras su partida, los mensajes de cariño y respeto por el actor no se hicieron esperar, siendo uno de ellos el del Presidente de la República, Gabriel Boric.

El Mandatario había visitado al intérprete en los últimos días, ya que se encontraba complicado de salud, y en medio del inicio de su gira por Corea del Sur, el jefe de Estado le dedicó emotivas palabras.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", escribió en su cuenta de X.

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián”, agregó.

Por este lamentable deceso, el Presidente Boric decretó Duelo Oficial para hoy martes 28 de octubre en todo el territorio nacional.

Esta medida implica que se suspenden actos festivos de gobierno, y también izar la bandera a media asta en reparticiones públicas y Fuerzas Armadas.