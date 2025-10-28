Roll a Game Expo debuta en Chile: feria de juegos de mesa llega al GAM con entrada gratis y agenda completa / Mario Andrés Vergara Escobar

La Roll a Game Expo Santiago 2025, la feria mexicana de juegos de mesa y rol, aterriza por primera vez en Chile este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en ambas plazas del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La entrada es gratuita, con inscripción previa en rollagame.cl, y el horario será de 10:00 a 20:00 horas ambos días. El evento inaugurará el Mes del Diseño del Ministerio de las Culturas, en alianza con Ludichile y el Gobierno de Zapopan (México).

Participarán 24 expositores —tiendas, distribuidoras y editoriales— con mesas de demostración, lanzamientos y ofertas. Junto a grandes sellos internacionales como Devir y Asmodee, destacan editoriales independientes mexicanas (Jalapeño, 4Geeks) y una mayoría de editoriales chilenas de Ludichile; siete de ellas llegan directo desde Essen (Alemania), el mayor festival de juegos del mundo. Entre los títulos con vitrina estará “El Pantano de Feya” (Fractal Juegos), que agotó unidades en minutos en la feria alemana.

El juego oficial de esta versión será “Nínive”, del autor chileno Arturo Vial, editado por Ludoísmo (Chile) y Detestable Games (México). Puede adquirirse en preventa en el sitio de la feria con retiro en el evento, o directamente en el stand de Ludoísmo.

Como sello social, la organización donará tres ludotecas a escuelas vulnerables de Recoleta, con capacitaciones gratuitas para equipos docentes. La iniciativa se realiza junto al DAEM comunal e incluye inscripciones abiertas durante la feria para futuras jornadas de inducción.

Habrá una programación gratuita: inauguración (sáb 10:00), conversatorio “Juegos de mesa como material pedagógico” (sáb 11:00), talleres de pintado de miniaturas con Piedrabruja (sáb 12:00 y 13:00, registro previo), conversatorio “Comunidades y su rol en el mundo geek” (sáb 15:00) y show de improvisación teatral basado en rol (sáb 18:00, con registro en RR.SS. de la compañía).

La expo reunirá a 26 autores de México, Chile y Perú con prototipos y lanzamientos recientes que competirán por el “Huemul de Oro”, premio del público tras pruebas en mesa durante el fin de semana. Los ganadores se anunciarán el domingo.

Once comunidades de juegos apoyarán a los visitantes con demostraciones, inscripción a actividades y recomendaciones en más de 30 mesas, esperando convocar a miles de jugadores: desde novatos hasta expertos.