Dulces, cine y cultura pop: cuatro de cada 10 chilenos celebran Halloween con actividades especiales
Los jóvenes lideran la fiesta pero ya se ha convertido en una tradición familiar.
El entusiasmo por Halloween sigue creciendo entre los chilenos, especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el 59% participa activamente en la celebración.
Le siguen los adultos de 25 a 34 años con un 56% de interés, mientras que entre los mayores de 55 años la cifra desciende al 20%, según datos del Target Group Index (TGI) de Kantar Ibope Media.
Pero no son solo los más jóvenes quienes se suman: cuatro de cada diez celebrantes son padres o madres de menores, lo que demuestra que la fiesta dejó de ser exclusiva de los adolescentes para transformarse en una tradición familiar y transversal, que combina disfraces, dulces y pantallas.
“Cada año vemos cómo Halloween refleja el pulso de la cultura digital. La forma de celebrar se redefine con nuevas narrativas y formatos, desde las maratones de series hasta experiencias inmersivas en videojuegos”, destacó Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media.
“Para la industria del entretenimiento y las marcas, es una oportunidad única para conectar emocionalmente con las audiencias, apelando al miedo, la nostalgia o el juego”, agrega.
Entre pantallas, cine y dulces
La forma de vivir Halloween en Chile combina tradición y consumo digital. Según el estudio, el 55% de los encuestados ha asistido al cine en el último semestre, y las temáticas preferidas giran en torno al terror (12%), el suspenso o thriller (7%) y la ciencia ficción o fantasía (8%).
En cuanto a los sabores de la noche, el clásico “dulce o truco” se mantiene más vigente que nunca, pero con matices modernos: las galletas dulces lideran con un 63% de preferencia, seguidas por los chocolates (61%), los caramelos (45%) y los chicles (38%).
Cultura pop y emoción
Más allá del disfraz o la película de terror, Esta fecha se ha convertido en una plataforma cultural y emocional donde confluyen el entretenimiento, la nostalgia y el juego.
Para las marcas, medios y creadores de contenido, la fecha representa una ocasión clave para conectar con las audiencias en torno a experiencias que combinan consumo digital, cultura pop y familia.
Así, con una participación que alcanza a casi cuatro de cada diez personas, Halloween se consolida como una de las celebraciones más significativas del calendario nacional, marcada por la creatividad, la convivencia y el atractivo de compartir en comunidad.
