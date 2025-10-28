Dulces, cine y cultura pop: cuatro de cada 10 chilenos celebran Halloween con actividades especiales

El entusiasmo por Halloween sigue creciendo entre los chilenos, especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el 59% participa activamente en la celebración.

Le siguen los adultos de 25 a 34 años con un 56% de interés, mientras que entre los mayores de 55 años la cifra desciende al 20%, según datos del Target Group Index (TGI) de Kantar Ibope Media.

Pero no son solo los más jóvenes quienes se suman: cuatro de cada diez celebrantes son padres o madres de menores, lo que demuestra que la fiesta dejó de ser exclusiva de los adolescentes para transformarse en una tradición familiar y transversal, que combina disfraces, dulces y pantallas.

“Cada año vemos cómo Halloween refleja el pulso de la cultura digital. La forma de celebrar se redefine con nuevas narrativas y formatos, desde las maratones de series hasta experiencias inmersivas en videojuegos”, destacó Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media.

“Para la industria del entretenimiento y las marcas, es una oportunidad única para conectar emocionalmente con las audiencias, apelando al miedo, la nostalgia o el juego”, agrega.

Entre pantallas, cine y dulces

La forma de vivir Halloween en Chile combina tradición y consumo digital. Según el estudio, el 55% de los encuestados ha asistido al cine en el último semestre, y las temáticas preferidas giran en torno al terror (12%), el suspenso o thriller (7%) y la ciencia ficción o fantasía (8%).

En cuanto a los sabores de la noche, el clásico “dulce o truco” se mantiene más vigente que nunca, pero con matices modernos: las galletas dulces lideran con un 63% de preferencia, seguidas por los chocolates (61%), los caramelos (45%) y los chicles (38%).

Cultura pop y emoción

Más allá del disfraz o la película de terror, Esta fecha se ha convertido en una plataforma cultural y emocional donde confluyen el entretenimiento, la nostalgia y el juego.

Para las marcas, medios y creadores de contenido, la fecha representa una ocasión clave para conectar con las audiencias en torno a experiencias que combinan consumo digital, cultura pop y familia.

Así, con una participación que alcanza a casi cuatro de cada diez personas, Halloween se consolida como una de las celebraciones más significativas del calendario nacional, marcada por la creatividad, la convivencia y el atractivo de compartir en comunidad.