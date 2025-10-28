Hallan sin vida a adulto mayor en Independencia: habría fallecido hace un año sin que nadie lo notara

Un impactante hallazgo remeció a la comuna de Independencia luego de que un hombre de 94 años fuera encontrado muerto al interior de su vivienda, en evidente estado de abandono.

Según los primeros antecedentes, su fallecimiento habría ocurrido hace un año, demostrando que no tenía contacto directo con algún familiar o vecinos que notaran lo sucedido.

El caso salió a la luz tras un aviso de Chile Atiende, entidad que notó que el adulto mayor no había retirado su pensión por un largo periodo.

Ante la situación, se contactó a su familiar más cercano, una hija de más de 70 años, quien (de acuerdo con los reportes preliminares) mantenía una relación distante con él.

Fue ella quien finalmente dio aviso a Carabineros, permitiendo que los funcionarios ingresaran al domicilio y confirmaran el deceso. Desde ese momento, personal policial y del Servicio Médico Legal inició una serie de pericias para determinar las causas exactas y la fecha precisa de la muerte.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, informó que un equipo municipal también acudió al lugar y enfatizó la necesidad de abordar el aislamiento que viven muchas personas mayores.

El caso ha generado conmoción y reabre el debate sobre la soledad y el abandono que afecta a un número creciente de adultos mayores en el país, especialmente aquellos que carecen de redes de apoyo o acompañamiento permanente.