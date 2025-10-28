Ministra de las Culturas en arribo a velorio de Héctor Noguera: “Compartió a través de las pantallas con muchas personas a lo largo de todo el país”

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, llegó este martes al velorio del actor Héctor “Tito” Noguera, realizado en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, para rendir homenaje a una de las figuras más queridas del teatro y la televisión chilena.

“Yo creo que el cariño que tenía la gente es el principal legado que hoy día tenemos la oportunidad de reconocer”, expresó la secretaria de Estado, destacando los más de 60 años de trayectoria de Noguera, quien falleció este martes a los 88 años.

“Su carrera da cuenta de una persona muy vital en lo laboral y artísticamente, un creador que compartió a través de las pantallas con muchas personas a lo largo del país”, agregó.

La ministra Arredondo recordó que el artista fue galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2015, y subrayó el aporte cultural de su familia. “Encabeza una familia que, de una u otra forma, continúa su legado en lo artístico. Sus hijas, hijos y nietas también se han dedicado al ámbito cultural”, señaló.

La ministra también valoró el reconocimiento oficial del Gobierno a la trayectoria de Noguera. “El Presidente Boric, la ministra Vallejo y el ministro Elizalde, en su rol de vicepresidente, han decretado duelo oficial. Eso nos permite compartir en todos los rincones del país la importancia de su figura”, afirmó.

28 DE OCTUBRE 2025 / ÑUÑOA

El velorio del actor se realiza en el Templo del Centro de Extensión de la UC, en el Campus Oriente, donde será despedido hasta el jueves. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo.