El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comunicó este martes —a través de su cuenta en X— que fuerzas estadounidenses realizaron el lunes tres ataques contra cuatro embarcaciones que navegaban en el Pacífico. Según su versión, 14 personas fallecieron y habría un sobreviviente aún no localizado. Hegseth aseguró, sin aportar evidencia, que las lanchas transportaban droga y que sus tripulantes pertenecían a “organizaciones terroristas designadas”. No precisó cuáles.

De acuerdo con el funcionario, las operaciones se efectuaron en aguas internacionales y no hubo heridos entre el personal estadounidense. En el primer golpe, contra dos embarcaciones “que actuaban por orden del presidente Trump”, murieron ocho personas; en un segundo ataque fallecieron cuatro más; y en el tercero, otras dos, con un presunto sobreviviente. El Comando Sur activó protocolos de búsqueda y rescate, y México aceptó coordinar esa tarea a unos 800 km de Acapulco. La Secretaría de Marina mexicana, sin embargo, aclaró después que la persona aún no estaba bajo su resguardo y que la búsqueda continuaba.

Estas acciones elevan a 14 las embarcaciones destruidas desde inicios de septiembre en el marco de una campaña militar extrajudicial contra bandas del narcotráfico venezolanas y, desde la semana pasada, también colombianas. En ese periodo, han muerto 57 civiles y se reportan al menos dos sobrevivientes en incidentes previos.

En su mensaje, Hegseth sugirió la posible pertenencia de las lanchas a grupos listados por el Departamento de Estado, que incluye al Tren de Aragua y a seis cárteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos), además de organizaciones colombianas como el ELN y facciones de disidencias de las FARC. No presentó vinculaciones verificables para este caso concreto.

El anuncio ocurre en un contexto de tensión regional. Semanas atrás, un ataque en el Pacífico dejó con vida a un ecuatoriano y un colombiano que viajaban en una embarcación semisumergible; fueron repatriados, lo que derivó en un cruce público entre el presidente estadounidense y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Washington, por su parte, mantiene una estrategia que apunta a presionar al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un “narcoestado”. En paralelo, EE. UU. desplazó una decena de buques, 10.000 efectivos y ordenó el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Hegseth cerró su comunicado con la promesa de “rastrear y eliminar” a los llamados “narcoterroristas”, justificando la escalada por la crisis de sobredosis en EE. UU., especialmente por fentanilo. En el Senado estadounidense está pendiente una votación de un proyecto que podría forzar el repliegue del despliegue naval y frenar la campaña militar si prospera.