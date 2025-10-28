Encuentran muerto a conocido periodista que cubría carteles de droga: dejaron una nota junto al cuerpo

El periodista Miguel Ángel Beltrán, reconocido por su cobertura sobre el crimen organizado en el norte de México, fue hallado sin vida durante el fin de semana en una carretera que une los estados de Durango y Sinaloa, una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico en el país norteamericano.

Según informó el portal Contexto de Durango, medio para el que colaboraba, el cadáver del comunicador de 60 años fue encontrado el sábado 25 envuelto en una manta, a un costado del camino, en el poblado de Río Chico.

Uno de los detalles más tenebrosos es que junto a él había una nota, cuyo contenido no ha sido confirmado oficialmente, aunque distintas fuentes apuntan a que se trataría de una advertencia relacionada con su trabajo periodístico.

Beltrán había sido visto por última vez el jueves 23 de octubre, cuando salió junto a su hijo a cumplir con algunos compromisos de su trabajo. Desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia hasta que fue identificado en la morgue.

El reportero era una figura conocida en Durango por su trayectoria en distintos medios locales y por su activa presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde solía publicar videos sobre operativos policiales y capturas de líderes criminales. Días antes de su muerte, había difundido un registro sobre la detención de un presunto jefe de banda.

Con el asesinato de Beltrán, ya son nueve los comunicadores muertos en México durante 2025, según datos de organizaciones internacionales de prensa. Las autoridades locales investigan el crimen, aunque hasta ahora no hay ningún detenido.