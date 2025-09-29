La expresidenta Michelle Bachelet, quien hoy cumple 74 años, asistió al primero de los conciertos de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena, donde fue sorprendida por el público que le cantó “cumpleaños feliz”.

En conversación con Radio ADN, Bachelet contó que la invitación no provino directamente del cantautor cubano.

“No me invitó directamente Silvio, me habló un productor de su equipo y me regaló entradas para venir como regalo de cumpleaños. Fui feliz, siempre me ha encantado Silvio Rodríguez”, detalló la exministra.

Visiblemente emocionada por el gesto del público, la exmandataria agregó: “Muy lindo, no sé cómo sabían que estaba de cumpleaños”.

Consultada por su reciente postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de la ONU, Bachelet dijo estar: “Bien, feliz, veremos qué pasa, puede que no resulte, pero vamos a dar la pelea”.