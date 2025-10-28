;

FOTO. Cuándo vuelve a jugar la Roja Femenina: dónde, cuándo y contra quién juega Chile por la Liga de Naciones Femenina

El equipo liderado por Luis Mena volverá a las canchas entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Gonzalo Miranda

El camino hacia la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027 está en marcha. La semana pasada y este martes, Chile se vio las caras con Venezuela y Bolivia para comenzar a pavimentar su posible arribo al Mundial.

La Roja Femenina, ante la ‘vinotinto’ consiguió un empate en Cabudare y en la presente jornada, en Rancagua, goleó a Bolivia para tomar el segundo puesto de la clasificación general.

Es por ello la escuadra de Luis Mena ya piensa en la siguiente fecha doble de la Liga de Naciones Femenina, que los tendrá enfrentando a Perú en Lima y a Paraguay, seguramente en Rancagua.

El ‘equipo de todos’ vuelve a las canchas el próximo viernes 28 de noviembre y cuatro días más tarde, el martes 2 de diciembre, se verá las caras con las ‘guaraníes’.

Chile en la Liga de Naciones Femenina: dónde, cuándo y cómo verlo en vivo, online y en TV

Los próximos partidos de la Roja Femenina lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes y Fanatiz.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones Femenina lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales

Viernes 28 de noviembre

  • Horario por definir | Perú vs. Chile | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Martes 2 de diciembre

  • Horario por definir | Chile vs. Paraguay Estadio El Teniente

