Cuándo vuelve a jugar la Roja Femenina por la Liga de Naciones

El camino hacia la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027 está en marcha. La semana pasada y este martes, Chile se vio las caras con Venezuela y Bolivia para comenzar a pavimentar su posible arribo al Mundial.

La Roja Femenina, ante la ‘vinotinto’ consiguió un empate en Cabudare y en la presente jornada, en Rancagua, goleó a Bolivia para tomar el segundo puesto de la clasificación general.

Es por ello la escuadra de Luis Mena ya piensa en la siguiente fecha doble de la Liga de Naciones Femenina, que los tendrá enfrentando a Perú en Lima y a Paraguay, seguramente en Rancagua.

El ‘equipo de todos’ vuelve a las canchas el próximo viernes 28 de noviembre y cuatro días más tarde, el martes 2 de diciembre, se verá las caras con las ‘guaraníes’.

Chile en la Liga de Naciones Femenina: dónde, cuándo y cómo verlo en vivo, online y en TV

Los próximos partidos de la Roja Femenina lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes y Fanatiz.

Viernes 28 de noviembre

Horario por definir | Perú vs. Chile | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Martes 2 de diciembre

Horario por definir | Chile vs. Paraguay | Estadio El Teniente