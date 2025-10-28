Conoce a Furia, la argentina de fuerte temperamento que buscará desordenar “El Internado”

Con una actitud desafiante y fiel a su estilo, Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, se prepara para sumarse al nuevo reality de Mega, El Internado. La argentina, recordada por su paso explosivo en Gran Hermano Argentina, adelantó detalles sobre su llegada al encierro.

A pocos días de debutar en el programa, la trasandina de 34 años aseguró que no pasará inadvertida. “Suelo impactar cuando llego a las casas, también suelo generar tensión porque los que me conocen saben toda mi trayectoria en un reality y la cantidad de participantes que saqué”, señaló.

En cuanto a su forma de enfrentarse al juego, Furia explicó: “Tengo un arma muy fuerte que es el tema de dar contenido, yo todo el tiempo miro las cámaras, hablo, soy bastante genuina, no falseo. Creo que mi personaje también es mi persona y bueno, a algunos les choca y a otros no”.

Al ser consultada por sus compañeros en El Internado, la exparticipante de Gran Hermano Argentina, comentó: “Quiero sorprenderme. La realidad es que no conozco mucho de los participantes, solo de Laura Bozzo, pero quería sorprenderme con la gente que encontraría acá”.

También habló sobre su relación con lo gourmet: “Siempre estuve en contacto con la cocina, desde cuando era muy chiquita. Después de más grande aprendí a cocinarme a mí misma porque vivo sola. No soy una chef profesional. Sé prender un horno y hacerme un huevo”.

En relación con la convivencia, fue clara: “Vengo con mucha buena onda para que me conozcan e integrarme, o que se integren, a mi manera de ser. Sé que hubo traiciones o líos externos (…) Pero suelo ser más de escuchar, analizar y después comprender quién es el que tiene el error en el asunto”.

Por último, Furia se mostró abierta al amor dentro del encierro: “Sí, obviamente si llega una persona que me guste y tenemos feeling, cedería, ¿por qué no?”. Sobre sus gustos, agregó: “Tiene que ser un combo porque yo también soy un combo. No solo es lo físico y lo atractivo, sino también tiene que ser una persona que hable y que se exprese”.