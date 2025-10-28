;

Conoce a Furia, la argentina de fuerte temperamento que buscará desordenar “El Internado”

Juliana Scaglione viene de romperla en “Gran Hermano Argentina”.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

Con una actitud desafiante y fiel a su estilo, Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, se prepara para sumarse al nuevo reality de Mega, El Internado. La argentina, recordada por su paso explosivo en Gran Hermano Argentina, adelantó detalles sobre su llegada al encierro.

A pocos días de debutar en el programa, la trasandina de 34 años aseguró que no pasará inadvertida. “Suelo impactar cuando llego a las casas, también suelo generar tensión porque los que me conocen saben toda mi trayectoria en un reality y la cantidad de participantes que saqué”, señaló.

En cuanto a su forma de enfrentarse al juego, Furia explicó: “Tengo un arma muy fuerte que es el tema de dar contenido, yo todo el tiempo miro las cámaras, hablo, soy bastante genuina, no falseo. Creo que mi personaje también es mi persona y bueno, a algunos les choca y a otros no”.

Revisa también:

ADN

Al ser consultada por sus compañeros en El Internado, la exparticipante de Gran Hermano Argentina, comentó: “Quiero sorprenderme. La realidad es que no conozco mucho de los participantes, solo de Laura Bozzo, pero quería sorprenderme con la gente que encontraría acá”.

También habló sobre su relación con lo gourmet: “Siempre estuve en contacto con la cocina, desde cuando era muy chiquita. Después de más grande aprendí a cocinarme a mí misma porque vivo sola. No soy una chef profesional. Sé prender un horno y hacerme un huevo”.

En relación con la convivencia, fue clara: “Vengo con mucha buena onda para que me conozcan e integrarme, o que se integren, a mi manera de ser. Sé que hubo traiciones o líos externos (…) Pero suelo ser más de escuchar, analizar y después comprender quién es el que tiene el error en el asunto”.

Por último, Furia se mostró abierta al amor dentro del encierro: “Sí, obviamente si llega una persona que me guste y tenemos feeling, cedería, ¿por qué no?”. Sobre sus gustos, agregó: “Tiene que ser un combo porque yo también soy un combo. No solo es lo físico y lo atractivo, sino también tiene que ser una persona que hable y que se exprese”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad