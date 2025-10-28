Pauli, conocida en TikTok como El TikTok de mi hermana, se ha convertido en el centro de la polémica en redes sociales tras compartir sus inusuales consejos de ahorro, que van desde acumular servilletas de comida callejera hasta preparar platos con alimentos vencidos.

Su cuenta, que combina lifestyle, alimentación y tips económicos, en la actualidad cuenta con más de 43 mil seguidores y 2 millones de likes.

En sus videos, Pauli muestra cómo ha comprado servilletas solo un par de veces en 10 años, recolectando todas las que recibe al comprar en la calle y utilizándolas en su hogar.

“Para mis visitas solo pongo servilletas bonitas, el resto son recicladas”, explica mientras muestra decenas de servilletas guardadas en su cocina.

¿Comida vencida?

Pero el tema más polémico son sus recetas con alimentos vencidos. En uno de sus últimos videos, prepara un plato con jamón y salsa blanca que habían caducado hace meses, asegurando que los revisa y congela para eliminar riesgos.

También, en otros registros se puede ver como combina sobras de sushi con pasta para crear un “almuerzo gourmet” con un extra de proteína.

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. Algunos usuarios la comparan con los protagonistas de “Tacaños Extremos”, el famoso reality de ahorradores extremos.

“Está señora no se perdió ni un solo capítulo de Tacaños Extremos”, escribió Natalia Prado Cataldo, generando más de 89 mil likes. Otros destacan que sus tips ayudan a reducir el desperdicio de alimentos: “Podríamos juzgarla, pero ella ayuda al planeta”, comenta Dani.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos sus prácticas: algunos cuestionan los riesgos de consumir productos vencidos y la lógica de acumular servilletas mientras se compra comida afuera. Entre las respuestas se mezclan críticas, humor y admiración, consolidando a Pauli como un fenómeno polarizador en la plataforma.