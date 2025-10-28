Por tragedia en mina El Teniente: Fiscalía y PDI allanan dependencias de Codelco y Sernageomin
El accidente ocurrió a fines de julio, y dejó 6 trabajadores fallecidos.
A casi 3 meses de la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, en la región de O’Higgins, este martes la Fiscalía y PDI allanaron dependencias de Codelco y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
El hecho ocurrió el pasado 31 de julio, donde 6 trabajadores perdieron la vida.
Noticia en desarrollo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.