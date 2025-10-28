;

Ante allanamientos: Codelco compromete colaboración en investigación por tragedia en mina El Teniente

“La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida”, señalaron.

Cristóbal Álvarez

Codelco division El Teniente

Codelco division El Teniente / Diego Martin

Durante este martes, Codelco aseguró que seguirá colaborando con la investigación por el accidente fatal ocurrido el 31 de julio en la División El Teniente, en Rancagua, luego de que personal de la PDI realizara diligencias en las oficinas de la compañía.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantía de Rancagua para recabar antecedentes complementarios a los ya entregados previamente por la estatal.

Según informó la empresa, los funcionarios policiales fueron recibidos por personal de Codelco y aseguraron que se les entregaron todas las facilidades para desarrollar su labor.

La compañía reiteró que continuará facilitando las indagatorias y los procedimientos que sean requeridos, mientras avanza en las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente.

