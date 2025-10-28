Profesora chilena, destacada entre los 50 mejores docentes del mundo, hace historia al recibir un premio de Latin GRAMMY

La música y la educación se fusionan en la historia de Luciana Ortega, profesora chilena del Instituto Santa María y del Colegio Nuestra Señora de la Merced en San Carlos, quien se convirtió en la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina, otorgado por la Academia Latina de la Grabación en conjunto con la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

El galardón reconoce a educadores excepcionales que incorporan la música latina en sus currículos y generan un impacto significativo en sus comunidades.

Ortega, con 10 años de trayectoria, guía actualmente a más de 400 estudiantes de secundaria con un enfoque integral que va más allá de tocar instrumentos, fomentando la conexión con la identidad cultural y la creatividad.

“Este reconocimiento trasciende mi nombre; es el reflejo de una historia colectiva que hemos tejido con amor, constancia y sentido”, afirmó Ortega. “En cada nota vibra la memoria de nuestro pueblo, la fuerza de nuestras raíces y la esperanza de un futuro más humano. Educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad”.

Como parte del premio, el programa musical de la escuela de Ortega recibirá $10.000 dólares en instrumentos, y ella viajará con todos los gastos pagos a la Semana de la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en Las Vegas, donde será homenajeada en la Presentación de Premios Especiales.

50 mejores docentes del mundo

La docente fue seleccionada entre un grupo internacional altamente competitivo mediante un riguroso proceso de evaluación de educadores musicales y expertos académicos.

Su labor ya había sido reconocida previamente: en 2024 ganó la Categoría Educación Musical del Global Teacher Prize Chile y fue seleccionada entre los Top 50 mejores docentes del mundo del Global Teacher Prize, destacando su proyecto “Ensamble Arpas de Ñuble”, un taller que conecta a los estudiantes con el folclore y la música patrimonial chilena.

Ortega ha llevado a su ensamble a escenarios internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos ODESUR y el Festival Mundial del Arpa en México, demostrando que la música puede transformar vidas y enriquecer la formación integral de los jóvenes.

Este reconocimiento marca un hito para la educación musical chilena y destaca a Luciana Ortega como un referente global de cómo el arte y la enseñanza pueden impactar positivamente en la sociedad.