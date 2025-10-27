Confirman muerte de hombre baleado por detective de la PDI tras intentar atacarlo a piedrazos en Santiago
El sujeto falleció debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, la Fiscalía indaga si el policía actuó dentro del protocolo.
Esta mañana se confirmó la muerte del hombre baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), tras intentar atacar a este último en la comuna de Santiago.
Según la información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la madrugada en la intersección de Marcoleta con San Isidro, donde el fallecido amenazó con un adoquín al detective y su acompañante.
Revisa también
Asimismo, rompió parte de los vidrios del vehículo en el cual se movilizaban los policías. Por ello, uno de estos usó su arma de servicio para realizar al menos un disparo.
Fallecimiento
Los propios detectives trasladaron al hombre hasta la ex Posta Central, donde permaneció en riesgo vital. Sin embargo, falleció durante esta mañana.
Cabe destacar que la Fiscalía Centro Norte mantiene una investigación para determinar si los funcionarios de la PDI actuaron dentro del protocolo y en legítima defensa.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.