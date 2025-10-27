Confirman muerte de hombre baleado por detective de la PDI tras intentar atacarlo a piedrazos en Santiago

Esta mañana se confirmó la muerte del hombre baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), tras intentar atacar a este último en la comuna de Santiago.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la madrugada en la intersección de Marcoleta con San Isidro, donde el fallecido amenazó con un adoquín al detective y su acompañante.

Asimismo, rompió parte de los vidrios del vehículo en el cual se movilizaban los policías. Por ello, uno de estos usó su arma de servicio para realizar al menos un disparo.

Fallecimiento

Los propios detectives trasladaron al hombre hasta la ex Posta Central, donde permaneció en riesgo vital. Sin embargo, falleció durante esta mañana.