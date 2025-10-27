Adulto mayor queda en prisión preventiva por brutal homicidio de su amigo en San Rafael

Un hombre de 68 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio calificado en contra de su amigo, un adulto mayor de 65 años, cuyo cuerpo fue hallado maniatado y con múltiples heridas cortopunzantes en plena vía pública de la comuna de San Rafael, en la Región del Maule.

De acuerdo con la investigación dirigida por la Fiscalía Regional del Maule y la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca, el crimen ocurrió luego de que ambos hombres compartieran en la vivienda del imputado, ubicada en la misma comuna.

Por motivos que aún se indagan, el encuentro terminó en una violenta agresión: la víctima, identificada como Nivaldo Bravo Maldonado, fue apuñalada en reiteradas ocasiones y sufrió golpes en distintas partes del cuerpo.

Según explicó el fiscal Rodrigo Pizarro, de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), tras el ataque, el acusado Manuel Garrido Silva habría trasladado el cuerpo hasta la vía pública (en calle Los Maitenes), donde fue encontrado maniatado y sin vida.

Las diligencias de la policía permitieron establecer la presunta participación del imputado gracias a peritajes biológicos y registros de cámaras de seguridad. Además, en el domicilio se detectaron restos de sangre en distintas habitaciones y un cuchillo que, de acuerdo con los análisis, habrían sido utilizados durante la agresión.

“El trabajo coordinado con el equipo ECOH y la Brigada de Homicidios permitió reunir evidencia contundente que vincula al imputado con el hecho investigado”, señaló Pizarro durante la audiencia de formalización.

Tras evaluar los antecedentes, el tribunal decretó la prisión preventiva del acusado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de la sociedad.El juez estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, período en el que se espera esclarecer las circunstancias exactas del crimen y el móvil detrás del ataque.