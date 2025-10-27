Tragedia Argentina: audio del conductor revela momentos previos a un choque que dejó nueve muertos

La provincia de Misiones, en Argentina, se encuentra conmocionada tras un violento accidente que tuvo lugar en una de sus rutas principales, donde un bus cayó a un arroyo luego de colisionar con un vehículo menor y un camión, causando la muerte de nueve personas y dejando 29 heridos.

Este siniestro se suma a una creciente preocupación por la seguridad vial en la región, donde episodios de alta velocidad y distracciones al volante han provocado accidentes graves en los últimos años.

Con el pasar de las horas salió a la luz un audio enviado por el conductor del bus, Rafael Ortíz, de 34 años, que podría dar indicios sobre las circunstancias previas al accidente. El archivo fue recuperado del celular del chofer y actualmente está bajo análisis judicial.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”,se escucha decir en el registro, reflejando momentos de tensión segundos antes del choque.

El hallazgo del mensaje refuerza las hipótesis de que el conductor circulaba a alta velocidad, mientras que los resultados de los exámenes de alcoholemia podrían confirmar si manejaba bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se debe detallar que el siniestro se produjo cuando el camión involucrado perdió el control y colisionó con un vehículo menor, provocando que el bus terminara en el arroyo.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro estudiantes universitarios, mientras que los heridos, de 5 a 67 años, fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica por lesiones de distinta gravedad.

Las investigaciones continúan, y la justicia provincial trabaja para determinar responsabilidades exactas, revisando peritajes del vehículo, análisis de velocidad y consumo de alcohol, además de los testimonios de los sobrevivientes.