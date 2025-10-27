Maduro cancela entrevista con cadena de TV de EE.UU. minutos antes de empezar por “seguridad”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló una entrevista pactada con el reconocido programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS, según informó el propio medio a través de X.

El encuentro, que había sido coordinado tras meses de negociaciones, debía realizarse en el salón de un hotel en Caracas, pero fue suspendido minutos antes de comenzar.

“El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, pero poco antes del inicio, su ministro de Defensa consideró que ya no era seguro”, explicó la cadena en un video difundido el domingo.

El funcionario al que hace referencia CBS es Vladimir Padrino López, quien habría ordenado cancelar la entrevista alegando riesgos de seguridad para el mandatario.

Un gesto inusual de Maduro

Por su parte, fuentes de CBS señalaron que el equipo del programa estaba “sorprendido” de que Maduro hubiera aceptado inicialmente participar en una entrevista, dado su historial de rechazo a la prensa.

Cabe destacar que la suspensión ocurre en un momento de alta tensión entre Caracas y Washington, tras los recientes movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe, para combatir el narcotráfico internacional.