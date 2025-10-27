;

Chile y Francia sellan nuevo pacto militar: permitirá operaciones conjuntas en submarinos y helicópteros

El nuevo acuerdo sustituye al convenio de 2016 y permitirá retomar ejercicios conjuntos con respaldo legal.

Javiera Rivera

Ministerio de Defensa de Chile

Ministerio de Defensa de Chile

Chile y Francia firmaron un nuevo acuerdo de cooperación militar que marca una nueva etapa en su histórica relación en materia de defensa.

La firma se realizó en Viña del Mar, y contó con la participación de la ministra Adriana Delpiano y del almirante Hervé Hamelin, jefe de Relaciones Militares Internacionales del Estado Mayor francés.

¿Qué permitirá este nuevo pacto?

El nuevo marco jurídico permitirá que las Fuerzas Armadas de ambos países realicen actividades conjuntas bajo condiciones de certeza y respaldo legal, fortaleciendo su colaboración en diversas áreas operacionales.

Entre las acciones contempladas destacan operaciones en submarinos, entrenamientos de pilotaje de helicópteros, ejercicios de montaña y prácticas de fuerzas especiales.

Según el Ministerio de Defensa, el acuerdo busca adaptar la cooperación bilateral a los desafíos contemporáneos, asegurando que ambas naciones puedan compartir experiencia táctica.

Francia destaca a Chile como “socio histórico”

Por su parte, el almirante Hervé Hamelin calificó a Chile como un aliado clave en América Latina y el Pacífico Sur, destacando el valor de los intercambios y ejercicios conjuntos:

Chile es un socio histórico. La cooperación militar entre ambos países es antigua y funciona muy bien. Firmar este acuerdo permite reforzar nuestra relación, facilitar el trabajo conjunto y favorecer los intercambios entre nuestras Fuerzas Armadas.”

