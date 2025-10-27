;

Terremoto en las redes sociales: confirman muerte de joven influencer de TikTok a los 25 años

El creador de contenido Ben Bader era conocido por sus videos de estilo de vida y coaching financiero.

Javier Méndez

Terremoto en las redes sociales: confirman muerte de joven influencer de TikTok a los 25 años

Luto en las redes sociales. Recientemente, se confirmó la muerte de Ben Bader, un joven influencer de TikTok que tenía solo 25 años de edad.

La noticia fue informada por su pareja a través de un emotivo video compartido en la plataforma de origen chino.

“Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida”, expresó la joven.

“Realmente amaba a todas las personas que conocía y era muy positivo todo el tiempo”, continuó la mujer, quien no pudo ocultar su tristeza.

“No había señales de que esto sucediera, se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal”, contó en su cuenta personal.

El fallecimiento del creador de contenido ocurrió el pasado 23 de octubre, pero recién se comunicó hace algunas horas. Por ahora se desconoce la causa detrás de todo.

Bader era conocido por sus videos de estilo de vida y coaching financiero. Entre Instagram, TikTok y X tenía más de 200 mil seguidores.

Su última publicación había sido solo un par de jornadas antes. Hasta ahí llegó su público para despedirse. "Murió de una forma tan trágica y dolorosa. Dios mío, escribió uno de ellos.

@reemibaby

please hold your loved ones extra tight and never forget to say I love you. life is unforgiving sometimes. I’m still in disbelief. he was such a special person.

♬ original sound - reem in miami🤍

La última publicación de Bader:

@benhbader

follow on ig @ benhbader

♬ original sound - ben

