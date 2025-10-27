;

Muere Björn Andrésen, actor de “Midsommar”: fue conocido como “el chico más hermoso del mundo”

El intérprete saltó a la fama en los años 70 con la película “Muerte en Venecia”.

Javier Méndez

En la últimas horas se confirmó la muerte del actor sueco Björn Andrésen, conocido por un sinfín de películas, incluyendo Muerte en Venecia de 1971. Tenía 70 años.

A los 15, el intérprete, que además se convirtió en músico, fue apodado por la prensa como “el chico más hermoso del mundo”.

La actualización fue informada el domingo por Kristian Petri y Kristina Lindström, codirectores del documental sobre el artista titulado The Most Beautiful Boy in The World.

Por ahora, se desconoce la causa del fallecimiento.

Para algunas espectadores, su rostro de seguro les sonará de la película de terror Midsommar (2019), dirigida por Ari Aster.

En esta última producción, Andrésen asumió un breve rol como un anciano al que le aplastan la cara con un mazo mientras se sacrifica en una ceremonia pagana.

"Ser asesinado en una película de terror es el sueño de todo niño, comentó ese año.

