La lucha por el título de la Primera B 2025 se mantiene al rojo vivo. Este viernes, en la penúltima fecha del torneo, Deportes Copiapó no pudo gritar campeón e igualó sin goles en su visita a San Luis, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

En paralelo, Universidad de Concepción cumplió su tarea como local y se impuso por 3-2 ante Deportes Temuco, resultado que le permite mantenerse vivo en la pelea por el ascenso y postergar la definición del certamen para la última jornada.

Ambos partidos se disputaron en simultáneo. En Quillota, el “León de Atacama” llegó con la ilusión de asegurar su ascenso con anticipación, esperando que el “Campanil” tropezara ante el “Pije” en el Ester Roa.

Sin embargo, los dirigidos por Hernán Caputto no lograron pasar del empate en un duelo que, además, marcó la despedida del fútbol profesional de Humberto “Chupete” Suazo.

Por su parte, la UdeC fue contundente desde el inicio ante Temuco. Sebastián Molina abrió la cuenta rápidamente con un doblete en los minutos 2′ y 8′, dejando en claro la intención del elenco de Cristián Muñoz de sostener sus opciones al título.

Sobre el final del primer tiempo en el Ester Roa, Matías Donoso descontó para los visitantes, sumando tensión a la definición, aunque Iam González puso el 3-1 a los 65′ para la tranquilidad del local. El descuento final fue obra de Luis Acevedo a los 77′, aunque no alcanzó a cambiar el rumbo del partido.

Con estos resultados, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción quedaron igualados en la cima de la tabla con 52 puntos. Ambos definirán al campeón de la Primera B en el duelo directo que jugarán en la última fecha, programado para el sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Por otro lado, San Luis de Quillota se mantuvo en el noveno lugar con 39 puntos, por lo que necesitará un milagro para intentar clasificar a la Liguilla de Ascenso en la jornada final. En tanto, Deportes Temuco quedó en la undécima posición con 30 unidades, ya sin opciones de disputar la postemporada.