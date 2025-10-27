Mensajes lo delatarían: imputado por femicidio de Rennatta Rozas reafirma su inocencia antes del veredicto

Durante esta tarde, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción entregará su veredicto en el juicio contra Diego Giovani Anticán Ramírez, único acusado por el femicidio no íntimo de la joven malabarista de 20 años, Rennatta Rozas Sáez, desaparecida en mayo de 2023 en Penco y hallada sin vida 19 días después en la ruta 150.

En concreto, Anticán, quien había guardado silencio durante toda la investigación, tomó la palabra por primera vez en la audiencia final.

“Lo único que quiero señalar es que puedo reafirmar que soy inocente ”, dijo ante los magistrados, antes de que el tribunal cerrara el debate y se retirara a deliberar.

El caso generó conmoción en la región, luego de que la PDI estableciera que el acusado se había coordinado con la víctima mediante conversaciones en Facebook Messenger el día de su desaparición, antecedentes que fueron clave para su detención un año después.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, organismo querellante y representante de la madre de Renata, la directora regional, Bárbara Monsalves subrayó la necesidad de que este juicio siente un precedente.

“Esperamos que hoy se condene al responsable, reconociendo la gravedad de los hechos. Este caso reafirma que la violencia contra las mujeres es una vulneración estructural que no puede quedar impune”, señaló.