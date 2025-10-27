Fue campeón en Chile y tiene una fuerte amistad con el DT de Coquimbo: “Necesitaba abrazarlo y decirle que todo saldrá bien” / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Esteban González, DT de Coquimbo Unido, se reencontró con un viejo amigo tras el triunfo sobre O’Higgins en Rancagua, victoria que dejó a cuadro “pirata” ad portas de salir campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia.

El exfutbolista Gonzalo Barriga, campeón con O’Higgins en 2013, se quedó en el estadio hasta tarde esperando al “Chino”, con quien mantiene una fuerte amistad. “Me quedé para esperar a Esteban, porque necesitaba abrazarlo y decirle que esté tranquilo, que todo saldrá bien. Imagino que hay ansiedad por salir campeón, pero es cosa de tiempo, y ese tiempo está por llegar”, señaló en diálogo con ADN Deportes.

“Esteban se merece esto que está viviendo y me pone muy feliz que le esté yendo bien. Lo conozco a él y a su familia. Fuimos compañeros en Unión Española y en O’Higgins. Somos amigos. Es una buena persona y a las buenas personas siempre les va bien”, agregó el otrora jugador de 41 años.

Sobre su presente, Gonzalo Barriga comentó: “Estoy haciendo el curso de entrenador, voy por el tercer año y la verdad es que estoy haciendo las cosas bien, preparándome y estudiando. Tengo una academia de fútbol y estoy haciendo mi práctica en O’Higgins, tratando de aprender e incorporar cosas”.

Por último, el excarrilero por la banda izquierda llenó de elogios a uno que hoy juega en su posición. “Me gusta mucho lo que hace Matías Sepúlveda. No es un carrilero natural, pero se ha ido transformando en esa posición. Es un jugador muy dinámico. Igual creo que hay muchos chicos jóvenes que tienen buenas características, sobre todo en la banda izquierda. Hay que ser paciente y confiar en los procesos”, concluyó.