El desahogo de Rodrigo Ureña tras coronarse tricampeón en Perú: “Ha sido el año más duro de mi vida” / Twitter @Universitario

Ayer domingo, Universitario se consagró campeón del Torneo de Clausura del fútbol peruano.

El cuadro crema abrochó el título tras imponerse 2-1 como visitantes a AD Tarma, encuentro donde Rodrigo Ureña fue titular para festejar su tricampeonato con la “U” limeña.

“Quiero dedicárselo a mi viejo, que se fue hace un par de meses. A mi familia. Ha sido lejos el año más duro de mi vida y de mi carrera”, aseguró, al borde del llanto, en declaraciones a L1 Max, cuestionando a los rivales de su equipo.

“Pudimos darle una alegría a la gente. Hemos trabajado un montón. Se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar. Así de simple. Que sigan llorando, inventando excusas. Hemos competido en todos lados”, recalcó Rodrigo Ureña, que en este torneo estuvo suspendido durante seis fechas por insultar al árbitro durante el clásico ante Alianza Lima.

A sus 32 años, el mediocampista se mostró dubitativo aún respecto de si seguirá en Universitario el 2026.

“No sé aún, sinceramente. Tendré que evaluar mis cosas, ver qué va a pasar. Ha sido una etapa muy dura. No sé por qué me sancionaron. Desde que estoy viven llorando y preocupados del frente”, cerró el ex Cobresal y Universidad de Chile.