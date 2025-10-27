;

VIDEO. El desahogo de Rodrigo Ureña tras coronarse tricampeón en Perú: “Ha sido el año más duro de mi vida”

El volante nacional reconoció la serie de dificultades que debió superar en Universitario y criticó a los rivales de su equipo.

Carlos Madariaga

El desahogo de Rodrigo Ureña tras coronarse tricampeón en Perú: “Ha sido el año más duro de mi vida”

El desahogo de Rodrigo Ureña tras coronarse tricampeón en Perú: “Ha sido el año más duro de mi vida” / Twitter @Universitario

Ayer domingo, Universitario se consagró campeón del Torneo de Clausura del fútbol peruano.

El cuadro crema abrochó el título tras imponerse 2-1 como visitantes a AD Tarma, encuentro donde Rodrigo Ureña fue titular para festejar su tricampeonato con la “U” limeña.

Revisa también:

ADN

“Quiero dedicárselo a mi viejo, que se fue hace un par de meses. A mi familia. Ha sido lejos el año más duro de mi vida y de mi carrera”, aseguró, al borde del llanto, en declaraciones a L1 Max, cuestionando a los rivales de su equipo.

“Pudimos darle una alegría a la gente. Hemos trabajado un montón. Se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar. Así de simple. Que sigan llorando, inventando excusas. Hemos competido en todos lados”, recalcó Rodrigo Ureña, que en este torneo estuvo suspendido durante seis fechas por insultar al árbitro durante el clásico ante Alianza Lima.

A sus 32 años, el mediocampista se mostró dubitativo aún respecto de si seguirá en Universitario el 2026.

No sé aún, sinceramente. Tendré que evaluar mis cosas, ver qué va a pasar. Ha sido una etapa muy dura. No sé por qué me sancionaron. Desde que estoy viven llorando y preocupados del frente”, cerró el ex Cobresal y Universidad de Chile.

Contenido patrocinado

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad