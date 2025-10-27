El dúo nacional Plumas estrenó su nuevo tema Putos Influencers, una canción cargada de ironía y humor que apunta a los discursos vacíos de las redes sociales.

En conversación con Ciudadano ADN, los músicos explicaron que la idea surgió desde la saturación frente al constante optimismo impostado que domina la cultura digital.

“Nos cansamos de eso, y creo que también cansamos al público en el proceso. Ahora estamos en una etapa en la que escribimos sobre cosas que realmente nos pasan, sean más profundas o más cotidianas”, comentó uno de los integrantes. Sobre el mensaje detrás del single, agregaron: “Con esta canción nos ha pasado como, sí, es cierto, alguien tenía que decirlo, pero no venimos con ninguna verdad, ni tampoco estamos inventando la rueda".

El grupo aclara que la crítica no apunta directamente a quienes generan contenido, sino a una forma de superficialidad. “Hay que diferenciar entre influencers y creadores de contenido. Hay divulgadores que admiramos mucho, como Francisco Ortega o Gabriel León. El problema no es compartir, sino vender discursos vacíos disfrazados de autenticidad”, explicaron.

El retorno a lo independiente

El lanzamiento también marca una nueva etapa para Plumas, que vuelve a la independencia tras cerrar su ciclo con Warner Music. “Este es nuestro último single con la disquera. Volvemos al mundo independiente, y eso también nos emociona. Es un nuevo ciclo para nosotros”, señalaron.

Sobre el videoclip, los músicos contaron que fue grabado entre amigos, con espíritu de libertad y humor. “Dijimos: a la mierda todo, nos vamos a la playa. Y así nació el video, riéndonos, sin pretensiones, como la canción misma”, relataron.

Putos Influencers ya está disponible en todas las plataformas digitales y abre el camino hacia un nuevo álbum que la banda promete lanzar en los próximos meses.