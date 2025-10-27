;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de octubre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de octubre, y quién transmite? / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIAUNO

Hoy, lunes 27 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro cerrará la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 27 de octubre arrancará a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional, donde Colo Colo recibirá a Deportes Limache.

Diego Flores será el árbitro del juego, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad