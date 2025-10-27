Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de octubre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla un juego del Campeonato Nacional 2025.
Hoy, lunes 27 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro cerrará la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 27 de octubre arrancará a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional, donde Colo Colo recibirá a Deportes Limache.
Diego Flores será el árbitro del juego, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.
