Estudio revela interés de los hinchas chilenos por viajar a España para ver fútbol: esta es la cifra
Los encuentros del Real Madrid y el Barcelona concentran las preferencias de los fanáticos que sueñan con vivir la experiencia de un partido en España.
Un nuevo estudio realizado por la compañía Chubb, aseguradora oficial de LALIGA española en América Latina, reveló el creciente interés de los hinchas latinoamericanos por viajar a España para ver partidos de fútbol en vivo.
El informe, realizado en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México sobre una muestra de 1.200 personas, identifica el fenómeno del “Sueño Guardado”: el deseo de concretar un viaje futbolero internacional que muchas veces se posterga por falta de planificación o seguridad.
Según la investigación, un 84% de los aficionados latinoamericanos sueña con vivir la experiencia de un partido en España, especialmente en países como Colombia (90%) y Ecuador (89%). En Chile, el 73% de los encuestados aseguró querer cruzar el Atlántico para presenciar partidos de LALIGA.
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En cuanto a preferencias deportivas, el Real Madrid lidera el interés en Latinoamérica con un 35%, mientras que el FC Barcelona concentra un 19% de las preferencias. Además, el estudio destaca que el 58% de los hinchas siente mayor motivación para asistir a partidos cuando juegan futbolistas latinoamericanos.
“El turismo deportivo ofrece una experiencia integral: los hinchas buscan conocer ciudades, recorrer el país y sumergirse en la cultura local, más allá del partido. En Chubb, entendemos que esta dinámica también abre una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención, de seguro que protejan a experiencias”, comentó Alejandra Badilla, Gerente Comercial de Multilíneas Chubb Chile.
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