Estudio revela interés de los hinchas chilenos por viajar a España para ver fútbol: esta es la cifra

Un nuevo estudio realizado por la compañía Chubb, aseguradora oficial de LALIGA española en América Latina, reveló el creciente interés de los hinchas latinoamericanos por viajar a España para ver partidos de fútbol en vivo.

El informe, realizado en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México sobre una muestra de 1.200 personas, identifica el fenómeno del “Sueño Guardado”: el deseo de concretar un viaje futbolero internacional que muchas veces se posterga por falta de planificación o seguridad.

Según la investigación, un 84% de los aficionados latinoamericanos sueña con vivir la experiencia de un partido en España, especialmente en países como Colombia (90%) y Ecuador (89%). En Chile, el 73% de los encuestados aseguró querer cruzar el Atlántico para presenciar partidos de LALIGA.

En cuanto a preferencias deportivas, el Real Madrid lidera el interés en Latinoamérica con un 35%, mientras que el FC Barcelona concentra un 19% de las preferencias. Además, el estudio destaca que el 58% de los hinchas siente mayor motivación para asistir a partidos cuando juegan futbolistas latinoamericanos.

“El turismo deportivo ofrece una experiencia integral: los hinchas buscan conocer ciudades, recorrer el país y sumergirse en la cultura local, más allá del partido. En Chubb, entendemos que esta dinámica también abre una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención, de seguro que protejan a experiencias”, comentó Alejandra Badilla, Gerente Comercial de Multilíneas Chubb Chile.